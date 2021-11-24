Екатеринбург, , 20:16 — REGNUM В Свердловской области не планируют отменять систему QR-кодов к Новому году. Об этом заявил на брифинге замгубернатора Павел Креков.

QR-код

Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

«В сегодняшней ситуации ни о какой отмене QR-кодирования речи быть не может», — цитирует его Накануне.Ru. Также чиновник призвал население прививаться, чтобы получить QR-код и попасть в нужные места.

Как сообщало ИА REGNUM, система QR-кодов действует на Урале с октября. Её введение сопровождалось ажиотажем в пунктах вакцинации от COVID-19.