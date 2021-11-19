Ижевск, , 09:09 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 19 ноября прививку от коронавируса сделали 607 416 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Вакцинация от коронавируса Minzdrav.samregion.ru

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Второй компонент препарата получил 392 031 житель Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 4057 жителей республики. 5222 человека получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 106 583 человека. За указанный период ревакцинировался 661 человек.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в регионе полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 ноября в Удмуртии провели 2 095 234 исследования для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 5822 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 4730 исследований.

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