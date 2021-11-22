Чебоксары, , 14:03 — REGNUM В Госсовете Чувашии началось обсуждение законопроекта о введении QR-кодов в России в общественных местах и на транспорте. Сначала дискуссии пройдут в комитетах, а затем его рассмотрят на сессии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На сессии в Госсовете Чувашии Cap.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Против Путина? Россия обсуждает QR-коды и принуждение к вакцинации: новости»

Сегодня, 22 ноября, в Государственном совете началась работа комитетов парламента, где в числе основных вопросов — федеральная инициатива о введении цифровых пропусков для допуска жителей в общественные места и на поездку в общественном транспорте. 23 ноября законопроекты обсудят на двух комитетах, после чего на заседании президиума утвердят повестку сессии.

Очередная (четвёртая) сессия Госсовета Чувашии разделена на два этапа. Первый этап прошёл 16 ноября, продолжение назначено на 25 ноября. Один из ключевых вопросов — рассмотрение проекта бюджета на 2022 год.

Напомним, что Госсовет Чувашии состоит из 44 депутатов. Из них 30 парламентариев представляют «Единую Россию», семь — КПРФ, четверо — «Справедливую Россию», по одному депутату прошли от ЛДПР, «Партии пенсионеров за справедливость» и «Новых людей». Спикером является бывший депутат Госдумы, экс-глава Чебоксар Леонид Черкесов («Единая Россия»).

Отметим, что ранее в Чувашии инициативная группа вышла в ЦИК республики с ходатайством о проведении референдума по вопросу QR-кодов. Жителям предлагается ответить на вопрос о том, согласны ли они с введением запрета на обязательное использование QR-кодов.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября совет Думы принял решение направить в регионы пакет правительственных законопроектов о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Их должны рассмотреть в субъектах в течение 30 дней, после чего федеральный парламент вернётся к обсуждению законопроектов.

Читайте ранее в этом сюжете: В ЦИК Чувашии подано обращение о референдуме из-за введения QR-кодов