Салехард, , 12:26 — REGNUM На Ямале за сутки выявлен 141 новый случай заражения коронавирусом. При этом 15 из них зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 19 ноября региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в ЯНАО составлял 143 случая.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 19 ноября 56 947 заражений коронавирусом. Выздоровели 51 864 человека, 822 пациента с COVID-19 скончались (на три человека больше, чем днём ранее).

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