Архангельск, , 14:49 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области выявили 421 носителя коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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Среди новых заболевших — 108 архангелогородцев, 40 жителей Котласа, 39 — Плесецкого округа, 34 — Вельского района, 30 — Няндомского. По 26 случаев выявлено в Северодвинске и Новодвинске, а также в Устьянском районе. Кроме того, инфекцию подтвердили у жителей Приморского, Холмогорского, Каргопольского и других районов области.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили случаев 33 996 COVID-19.