Пермь, , 11:48 — REGNUM В Пермском крае выявили 697 новых заражений коронавирусом. Суточный показатель второй день подряд держится на одном уровне. Об этом 19 ноября сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии в регионе зафиксировано 133 144 носителя коронавируса. Выздоровели 112 485 пермяков. На сегодняшний день в больницах находятся 3752 пациента, у которых диагностирован COVID-19. Состояние 397 человек оценивается как тяжелое.

Второй день подряд в Прикамье фиксируют максимальную суточную смертность от коронавирусной инфекции. За последние сутки скончались 43 пермяка, как и днем ранее. Общее число жертв заболевания достигло 6533.

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