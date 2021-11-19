Ижевск, , 17:24 — REGNUM В Удмуртии специальная комиссия ежедневно проводит рейды для контроля соблюдения масочного режимы в общественном транспорте. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Масочный режим в транспорте Vk.com/olegbekmemetev

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При входе в салон автобуса или троллейбуса члены комиссии просят пассажиров надеть маски, объясняют, что маска может защитить от инфекционных заболеваний. Штрафуют только самых принципиальных противников масочного режима.

С начала ноября в отношении таких граждан было составлено 207 протоколов об административных правонарушениях, только за последнюю неделю выявлены 35 нарушителей.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 августа 2020 года в Удмуртию воздушным транспортом прибыл 8661 человек. Из этого числа 959 граждан не внесли данные в Единый портал Госуслуг о проведенном ПЦР-тесте на коронавирус. В числе тех, кто сдал тест по приезде, заражение коронавирусом было подтверждено у 459 человек. В отношении 563 граждан были составлены протоколы об административном правонарушении. По итогам рассмотрения судами 275 протоколов выписано штрафов на общую сумму 2 604 500 рублей.