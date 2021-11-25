Хабаровск, , 03:06 — REGNUM Семь (накануне — пять) летальных случаев от COVID-19 зарегистрировано за минувшие сутки в Хабаровском крае. Всего с начала пандемии скончались 1018 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства регина.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новых зараженных коронавирусом выявлено 578. Выздоровели 519 человек.

Всего в Хабаровском крае на лечении находится 12 386 человек, для больных COVID-19 развернуто 2617 коек. Свободны — 343. 53 тяжелых пациента, 40 подключены к аппаратам ИВЛ.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России неизбежен новый подъём заболеваемости COVID-19, в связи с чем необходимо добиваться коллективного иммунитета к коронавирусу.