Улан-Удэ, , 09:24 — REGNUM Владельцы одной из кофеен в столице Бурятии Улан-Удэ официально объявили, что будут обслуживать всех посетителей, вне зависимости от наличия QR-кодов. Об этом они сообщили на своей странице в инстаграм, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кофе paalharald

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В объявлении говорится, что клиентам рекомендуется использовать QR-коды. Однако отсутствие такового не станет поводом для отказа в обслуживании.

«Поскольку мы не являемся должностными лицами законодательной, исполнительной или судебной власти и не имеем полномочий ограничивать ваши права и свободы вне зависимости от использования или неиспользования вами QR-кода», — отметили в заведении.

Отказ в обслуживании непривитым посетителям, по мнению владельцев, может быть расценено как самоуправство, превышение должностных полномочий, а также нарушение прав потребителя. Кроме того, в числе причин названо отсутствие полномочий требовать от граждан разглашения медицинской информации.