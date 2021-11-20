Курган, , 10:30 — REGNUM В Курганской области с 22 ноября разрешено проведение спортивных мероприятий и тренировок на открытом воздухе, а также занятия в учреждениях дополнительного образования всех форм собственности. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Советский плакат. Физкультура зимой и летом

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

Кроме того, с 22 ноября в регионе разрешается работа организаций культуры и спорта, проведение физкультурных и спортивных мероприятий в помещениях с соблюдением санитарно-противоэпидемических требований при заполнении не более 50% от общего количества стационарных зрительских мест и предъявлении гражданами старше 18 лет паспорта с QR-кодом, подтверждающим прохождение вакцинации от коронавируса, или справки с медотводом от вакцинации, либо справки о перенесённом заболевании COVID-19 не позже шести месяцев, либо отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее 72 часов назад.

Остальные антиковидные ограничения в Курганской области остаются в силе.