Челябинск, , 15:03 — REGNUM В Челябинской области пять госпитальных ковид-баз возвращают к плановой работе. Об этом сообщает минздрав региона.

Коронавирус

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Это вызвано увеличением свободного на таких базах коечного фонда. К обычной работе снова приступят больницы Еткуля, Верхнуральска, Коркино, Чебаркуля, а также кожно-венерологический диспансер №4 в Магнитогорске.

Выписка пациентов с COVID-19 осуществляется строго по показаниям. А в случае нужды пациента переведут на ближайшую госпитальную базу.