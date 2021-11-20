Москва, , 09:13 — REGNUM Отговаривающие пациентов от вакцинации врачи должны лишаться возможности осуществлять врачебную деятельность, заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург 20 ноября РИА Новости.

Александр Гинцбург Minzdrav.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

Ранее ряд политических деятелей, включая лидера ЛДПР Владимира Жириновского и члена Совета Федерации РФ Александра Башкина, предложили лишать дипломов о высшем медицинском образовании врачей, отговаривающих пациентов от вакцинации против COVID-19.

«Полностью поддерживаю эти предложения. Полностью», — согласился Гинцбург.

Он добавил, что отговаривающие от вакцинации врачи используют своё служебное положение для причинения вреда людям.

«Губят людей, то есть убивают», — подчеркнул глава центра им. Гамалеи.

При этом Гинцбург отметил, что врач должен быть «посредником между медицинской процедурой, лекарством — вакциной в данном случае — и, соответственно, больным».

Читайте ранее в этом сюжете: За призыв к репрессиям против медиков-оппонентов надо исключать из политики