Севастополь, , 20:36 — REGNUM Запрет на работу кружков и секций дополнительного образования намерены снять с 22 ноября в Севастополе. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев на своей странице в социальной сети.

Спортивная зона © ИА REGNUM

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По его словам, такое решение было принято по итогам заседания регионального оперативного штаба.

Помимо этого, было решено снять с 26 ноября ограничения по работе ночью для заведений общественного питания. При этом режим QR-кодов сохраняется.

«Увеличиваем загрузку залов кинотеатров (театров) до 70%», — также сообщил глава города.

Ранее более 760 жителей Севастополя в течение трех дней подписали обращение к президенту России Владимиру Путину с требованием защитить конституционные права и свободы своих детей.

«Мы, нижеподписавшиеся граждане России, жители города Севастополя, неся ответственность за здоровье своих детей, будучи заинтересованными в их всестороннем развитии, в том числе и физическом, возмущены тем, что указом губернатора Севастополя Михаила Развожаева от 12 октября 2021 года № 78-УГ был введен запрет до 1 декабря 2021 года на оказание услуг детям в очном режиме по дополнительному образованию, в том числе кружки, секции по спортивной подготовке. Мы считаем, что данный указ нарушает Конституцию Российской Федерации, поскольку ограничивает права и свободы наших детей», — говорится в обращении.

767 подписей родители собрали в течение трех дней. Родители юных дзюдоистов, гимнастов, борцов, акробатов, танцоров, пловцов, воспитанников художественных и музыкальных школ, парусной школы, различных мастерских и студий попросили Владимира Путина защитить права их детей.

18 ноября обращение с подписями жителей Севастополя, которое было разработано юристами общественной организации «Родительское Всероссийское Сопротивление», было отправлено президенту России Владимиру Путину. Копия этого обращения с подписями была также передана главе Севастополя Михаилу Развожаеву. (регистрационный номер КОЛ-13 013/п).

Родители возмутились тому, что, введя запрет на посещение спортивных секций, детей, таким образом, вынуждают оставаться дома, уменьшить физическую активность. Родители заявляют, что это приводит к уменьшению общения детей со своими сверстниками и увеличению времени нахождения у экранов гаджетов. Родители отмечают, что некоторые дети без дела бродят по улицам города.

Родители полагают, что указ губернатора Севастополя нарушил в том числе и шестую статью Конституции России, которая гласит, что каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации, поскольку детей ставят в неравные условия со сверстниками из других регионов России, где дети сейчас могут заниматься спортом и творчеством.

«По словам врачей, дети переносят коронавирус бессимптомно либо в легкой форме, поскольку имеют очень сильный иммунитет, который формируется в том числе благодаря физическим нагрузкам и регулярным спортивным занятиям», — приводят родители слова врачей и спрашивают о том, какие последствия станут для ребятишек более тяжелыми: легко перенести коронавирус либо получить неврозы, фобии и другие психические проблемы из-за незаконного ограничения их конституционных свобод?

Жители отмечают, что длительное нахождение в закрытом пространстве без физических нагрузок приводит к ослаблению иммунитета любого человека, включая и ребенка. Они считают, что это приводит к более тяжелому протеканию любой болезни, в том числе и COVID-19.

«Не потому ли в последнее время мы стали слышать утверждения врачей о том, что участились случаи более тяжелого протекания этой болезни у несовершеннолетних?» — интересуются родители.