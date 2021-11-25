Москва, , 00:35 — REGNUM Побочных эффектов после применения назальной вакцины от COVID-19 зафиксировано не было, а эффективность нужно будет проверить. Такое заявление сделал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург 24 ноября в беседе с ТАСС.

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург Цитата из видео. kremlin.ru

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Как пояснил Гинцбург, в ходе клинических испытаний никаких побочных эффектов после применения назальной вакцины выявлено не было. Эффективность препарата нужно будет ещё проверять.

Также специалист пояснил, что для людей с аллергией назальная вакцина, как и любой препарат, может быть опасна, но только в стадии обострения заболевания. Если обострения нет, использовать вакцину можно, никаких ограничений нет.

Разрешение на проведение второй фазы клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея Минздрав России выдал Центру имени Н. Ф. Гамалеи в октябре текущего года. По словам Гинцбурга, назальная вакцина будет дополнением к основной вакцине от COVID-19, обеспечивая ещё один барьер на пути инфекции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам Гинбурга, никаких побочных эффектов в ходе клинических испытаний назальной вакцины от COVID-19 выявлено не было.

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