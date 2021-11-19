Мурманск, 19 ноября 2021, 14:13 — REGNUM За последние сутки в Мурманской области коронавирус выявили у 251 человека, в том числе 130 — в областном центре.
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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе, случаи заболевания выявлены также в Североморске, Мончегорске, Кандалакшском районе, Печенгском округе, Оленегорске и других муниципалитетах. Всего на лечении находятся 17 080 жителей региона.
Выросло и число летальных исходов — за сутки ковид унес семь жизней, всего с начала пандемии — 2475.
Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России ковид был диагностирован у 37 156 человек.