Пермь, , 12:27 — REGNUM Пермский край получил ещё 25 800 комплектов вакцины «Спутник V». Об этом сообщили журналистам в краевом правительстве.

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В ближайшее время препарат будет распределён между как поликлиниками, так и частными медорганизациями, участвующими в иммунизации населения. Всего вакцинацию осуществляет 61 медорганизация.

По данным минздрава региона, всего в край поступило уже 1,32 млн комплектов вакцин. Двухкомпонентными вакцинами полностью привиты 746,3 тыс. человек.