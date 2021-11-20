Москва, , 11:30 — REGNUM За истекшие сутки на территории России было выявлено 37 120 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 ноября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 66 400 393.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 1254 пациента и потому суммарное количество летальных исходов достигло 262 843.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 7 992 426 человек вылечились от нового заболевания, 36 172 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было выявлено 37 156 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.