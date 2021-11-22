Пермь, , 12:11 — REGNUM В Пермском крае выявили 693 новых заражения коронавирусом, что на два меньше, чем днем ранее. Об этом 22 ноября сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Permkrai.ru

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Общее число выявленных зараженных граждан с начала пандемии в Прикамье достигло 135 228. Выздоровели 114 496 человек.

На сегодняшний день в COVID-отделениях пребывают 3733 пациента. Состояние 363 пермяков медики оценивают как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 142 пациента.

Жертвами COVID-19 в регионе стали 6640 человек. За последние сутки зафиксировано 30 летальных исходов.