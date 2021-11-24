Липецк, , 13:12 — REGNUM В Липецкой области 24 ноября подтвержден 391 новый случай заражения коронавирусом — на пять меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 72 тыс. 255 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 64 тыс. 941 человек был выписан после курса лечения, в том числе 676 — за последние сутки.

За весь период скончались 2353 человека. Десять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.