Вологодская область, , 12:35 — REGNUM В Вологодской области за последние сутки скончались 12 пациентов с ковидом, всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 2468 человек, сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным штаба, 21 ноября в регионе коронавирус выявили у 402 жителей региона, всего с начала пандемии ковид был диагностирован почти 87 тысяч раз.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в России коронавирус был выявлен у 35 681 человека, скончался 1241 ковид-пациент.