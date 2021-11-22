Благовещенск, , 10:40 — REGNUM На 3 тыс. рублей оштрафован житель Благовещенска, который находился в баре без документов, подтверждающих наличие у него иммунитета к COVID-19. У амурчанина не было ни QR-кода, ни результата ПЦР-теста, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 ноября в пресс-службе Благовещенского городского суда.

QR-код Дарья Драй © ИА REGNUM

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В отношении жителя Амурской области возбуждено дело об административном правонарушении по статье 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения). Мужчина согласился с тем, что нарушил закон, но на заседание суда не пришёл. Ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники управления Роспотребнадзора Амурской области и полицейские выявили 28 нарушителей самоизоляции, которые продолжали посещать общественные места после контакта с заболевшими COVID-19. За неоднократное нарушение правил амурчане будут оштрафованы.