Владикавказ, , 14:51 — REGNUM В Северной Осетии будут предоставлять возможность реабилитации для пациентов, перенесших COVID-19. В течение 12 дней они смогут улучшить здоровье в медицинских и санаторных учреждениях республики. Об этом сообщил глава субъекта РФ Сергей Меняйло. В первую очередь такой возможностью смогут воспользоваться лица из самых «незащищенных слоев населения».

Весна в горах Алагирского района. Северная Осетия (сс) Иосиф Короткий

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«Последствия ковида у всех разные. У кого-то поражение легких, у кого-то проблемы с сердечно-сосудистой системой, у кого-то зрение страдает и так далее. Для этого курс реабилитации. Он будет разный — все будет зависеть от показаний», — цитирует ТАСС руководителя региона.

Так, для реабилитации переболевших COVID-19 будут открыты пульмонологический центр в Фиагдоне, санаторий «Осетия» и другие оздоровительные организации.