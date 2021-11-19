Балашиха, Московская область, , 13:38 — REGNUM Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Балашихе. Об этом 19 ноября сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 139 человек. Следом за Балашихой идет Коломна, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 118 человек. На третьем месте расположились Люберцы, где COVID-19 диагностировали у 89 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 1777 новых случаев COVID-19. Отметим, что по состоянию на 19 ноября в семи городских округах региона не было обнаружено ни одного нового случая коронавирусной инфекции.

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