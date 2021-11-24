Нижний Новгород, , 15:19 — REGNUM В Нижегородской области пока не планируют обязывать граждан, желающих воспользоваться услугами общественного транспорта, предъявлять коронавирусные QR-коды. Об этом заявила заместитель руководителя регионального управление Роспотребнадзора Наталья Садыкова на брифинге сегодня, 24 ноября.

QR-код Александр Полегенько (c) ИА REGNUM

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По ее словам, принятие подобной меры является технически сложной и приведёт к ограничению прав нижегородцев. Поэтому ведомство решило сперва изучить ситуацию в других регионах, где такая практика уже введена или начнёт применяться в ближайшее время.

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Отметим, что ранее власти Нижегородской области обязали жителей и гостей региона предъявлять QR-код, подтверждающий факт вакцинации от коронавируса или перенесенной болезни, при посещении ресторанов и кафе, кинотеатров и театров, торгово-развлекательных центров и других общественных мест.

ИА REGNUM напоминает, что с 22 ноября 2021 года в Татарии ввели обязательное предъявление QR-кодов при поездках в общественном транспорте — в метро, автобусах, троллейбусах и трамваях. Службу такси эти ограничения не затронули.

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