Екатеринбург, , 10:56 — REGNUM В Свердловской области примерный уровень коллективного иммунитета по оптимистичной оценке сможет составлять 62,8%. Именно такая доля населения может иметь антитела к коронавирусу, написал у себя в Facebook врач и эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьёв.

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Иван Шилов © ИА REGNUM

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Поводом для его подсчёта стало заявление замгубернатора региона Павла Крекова о том, что свердловчане уже близки к достижению популяционного иммунитета. «Это достаточно высокие показатели, благодаря которым сможем прекратить распространение вируса», — заявил чиновник.

Соловьёв задался вопросом, а действительно ли регион так близок к такому уровню иммунитета и можно говорить о якобы «качественно новом этапе борьбы», а также чувствовать себя увереннее от слов о стабилизации. По его словам, население Свердловской области условно можно разбить на три группы. Среди них максимально восприимчивые, частично восприимчивые либо невосприимчивые. Также он подсчитал оптимистичный уровень коллективного иммунитета.

«Грубая оценка текущего уровня коллективного иммунитета (оптимистичный сценарий):

Офиц. Переболевшие ковидом (170 тыс.чел.) * 5 = 850 тыс. человек. Получившие как минимум 1 дозу вакцины = 1,845 млн. человек. Итого: 2.695 млн. чел = 62,8% с каким-то уровнем антител к ковиду», — оценил эксперт.

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При этом он отметил, что количество реально встретившихся с ковидом оценить сложно, а существенная доля людей может быть как в группе переболевших, так и в группе вакцинированных. Кроме того, после вакцинации или болезни не все имеют антитела, отметил Соловьёв.

«Однако можно надеяться на то, что примерно 50−55% населения сейчас имеют какой-то уровень антител. Будем рассматривать оптимистичный сценарий», — добавил врач.