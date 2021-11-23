Уфа, , 11:17 — REGNUM Выборочные проверки наличия QR-кодов у пассажиров в общественном транспорте поручил проводить глава администрации Уфы Сергей Греков. Об этом он сообщил на оперативном совещании в городской администрации.

Общественный транспорт Yarregion.ru

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«Мы видим, что в соседних регионах вводятся штрих-коды на общественном транспорте. Поэтому пока это решение в республике не принято, необходимо делать выборочные проверки, в том числе и с общественном транспорте», — сообщил Греков.

Он также сообщил, что в Уфе сформировано около 180 бригад, которые проверяют соблюдение ограничительных мер.

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