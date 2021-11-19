Курск, , 13:46 — REGNUM В Курской области 19 ноября зарегистрировано 346 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на два меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе было выявлено 72 тыс. 866 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 60 тыс. 607 пациентов, в том числе 154 — за последние сутки.

Скончались 1719 человек. Семь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки. При этом в региональном оперативном штабе сообщают о 1736 летальных случаях.