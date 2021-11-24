Новосибирск, , 13:28 — REGNUM Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров сегодня, 24 ноября, оценил возможность возобновления работы аквапарка «Аквамир». По словам Гончарова, при соблюдении всех противоэпидемиологических мер, использовании системы QR-кодов и разведении потоков посетителей, рассматривается возможность открыть аквапарк.

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Напомним, что новосибирский аквапарк закрыт для посетителей с 30 октября.

«Побывав сегодня здесь и понимая, что меры исчерпывающие приняты для того, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции, мы надеемся на то, что в ближайшее время снимем ограничения по работе аквапарка», — пояснил министр.

По словам главного администратора «Аквамира» Дениса Суркова, аквапарк готовится принять гостей в соответствии со всеми требованиями — на каждой рамке охраны организовано считывание QR-кодов, в холле налажено распределение потоков людей, измерение температуры и выдача масок, площади здания позволяют быстро запускать людей, во всех зонах аквапарка обеспечена работа аппаратов, обеззараживающих воздух, установлены диспенсеры для обработки рук, производится обработка воды ультрафиолетовым излучением, а также предусмотрены многие другие меры безопасности.