Якутск, , 12:15 — REGNUM В Якутии состоялся круглый стол региональной общественной палаты. Многие присутствующие на онлайн-конференции пользователи не могли выступать, зато ярко выражали свою протестную позицию в отношении введения QR-кодов и вакцинации от COVID-19 в комментариях, сообщило ИА SakhaDay.

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По информации издания, режим QR-кодов поддержала уполномоченный по правам предпринимателей Альбина Кычкина. Многим не дали выступить, а потому в чате высказывались протестные мнения. Большинство онлайн-посетителей круглого стола были против вакцинации, многие протестовали против QR-кодов. Некоторые участники без права говорить предлагали уволить весь Роспотребнадзор, Общественную палату и всех, кто якобы «вводит в заблуждение».

Были и более вписывающиеся в реальность мнения. Один из предпринимателей считает, что введение QR-кода нельзя производить повсеместно и сразу. По его мнению, это нужно было делать только после подготовительной работы и начиная с алкомаркетов. Бизнесмен также призвал заменить автобусный парк в Якутске так, чтобы появилась возможность соблюдать социальное расстояние.

«Что творится в торговых центрах, это ведь ужас. На охранниках народ вымещает весь негатив, оскорбляют их, набрасываются, а ведь они подневольные люди, не они устанавливают порядок посещения ТЦ. В информационных ресурсах идут призывы о бойкотировании ТЦ, потоки покупателей снизились, выручка упала, куда мы придем в будущем? Малый бизнес загнется, и кто тогда будет наполнять казну, если налогоплательщиков не будет. Все взаимосвязано, нельзя так узко смотреть, ограничения ввели, а они ведь за собой тянут целую цепочку разрушений», — отмечал другой предприниматель.

Бизнесмены Якутска также просили обнародовать официально всю статистику по заболевшим привитым людям, а также по смертности от коронавируса. В целом предприниматели сошлись во мнении, что введение QR-кодов пагубно отразилось на малом бизнесе.

Как сообщало ИА REGNUM, якутяне, которые не могут сделать прививки от COVID-19 по состоянию здоровья, получат QR-коды, заявила директор якутского республиканского медицинского информационно-аналитического центра Аида Коростелёва. Их начнут выдавать в 2022 году.