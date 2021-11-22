Якутск, , 11:30 — REGNUM Фестиваль «Зима начинается с Якутии» не будут проводить в этом году в обычном режиме. Формат меняют на онлайн из-за пандемии COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 ноября в пресс-службе окружной администрации Якутска.

Чысхаан — якутский Дед Мороз Пресс-служба Министерства инвестиционного развития и предпринимательства РС (Я)

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Среди запланированных мероприятий — фотоконкурс на платформе Instagram, конкурс зимне этнической одежды «Тепло якутской Зимы», фестиваль-выставка авторских кукол «Бал снежной долины», показ дизайнерских коллекций «Arctic Fashion Show-2021», творческие конкурсы «Зимняя сказка», видео-конкурс авторских новогодних игрушек, мастер-классы и мультимедийный проект по мотивам якутских народных сказок. Также состоятся III межрегиональная научно-практическая конференция «Традиции и современность в искусстве народных художественных промыслов и ремесел народов Крайнего Севера, Дальнего Востока и Сибири» и гала-концерт «Славим дружбой и трудом край Олонхо!».

В офлайн-формате будут проходить дегустация национальных блюд и традиционная подлёдная рыбалка «Мунха», гастрономический фестиваль, конкурс ледовых и снежных скульптур и открытие новогодней ёлки.

Как сообщало ИА REGNUM, сложная эпидемиологическая ситуация в Якутии не позволяла проводить массовые мероприятия в честь празднования Дня Якутска. Праздник прошёл дистанционно.