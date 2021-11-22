Псков, , 15:48 — REGNUM В Псковской области изучается вопрос о введении обязательной вакцинации студентов от коронавирусной инфекции. Об этом стало известно 22 ноября в ходе заседания у губернатора по эпидемиологической обстановке в регионе, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук пояснил, что в управлении Роспотребнадзора по региону прорабатывается вопрос по установлению обязательной вакцинации для совершеннолетних студентов вузов и колледжей. С таким предложением в адрес Роспотребнадзора обратился Совет ректоров Псковской области.

По мнению губернатора Михаила Ведерникова, темпы вакцинации в регионе по-прежнему недостаточны.

Первый компонент вакцины (без учета ревакцинированных) в Псковской области поставили более 234 тыс. человек, что составляет 58% от численности граждан, подлежащих вакцинации. Наиболее успешно прививочная кампания идет в Псковском и Себежском районах, наиболее проблемно — в Красногородском районе.

Что касается ситуации с заболеваемостью COVID-19, то в целом она несколько улучшилась, но, например, в Пустошкинском районе в 3,5 раза превышен среднеобластной показатель. Общий объем коечного фонда в регионе снижен до 1015 коек, из которых занято только 68%.

«Мы видим, чем больше охват вакцинацией, тем больше снижение загрузки коечного фонда», — сказала председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

Читайте ранее в этом сюжете: На Псковщине впервые с сентября снизилась заболеваемость COVID-19