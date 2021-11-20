Горно-Алтайск, , 10:52 — REGNUM В Республике Алтай число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 24 003. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За минувшие сутки выявлено 47 новых носителей. Наибольший прирост зафиксирован в Горно-Алтайске и Майминском районе (по 15 новых случаев инфицирования). Диагноз также подтвердился у жителей Чемальского, Шебалинского, Кош-Агачского и других районов.

«Число выздоровевших пациентов: за отчетные сутки — 48, за весь период — 21 302. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 1027, за весь период — 324 228», — отметили в оперштабе.