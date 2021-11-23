Сыктывкар, , 13:26 — REGNUM За последние сутки в Коми выявили 350 носителей коронавируса, сообщает оперштаб.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По данным штаба, число смертельных исходов 22 ноября увеличилось на 14 и составило 2217. Всего в республике ковид был диагностирован 72 014 раз.

Как сообщало ИА REGNUM, врач из Коми заявила, что эффективность против дельта-штамма показывает только «Спутник V».