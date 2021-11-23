Москва, , 15:00 — REGNUM В Совфеде предложили создать механизмы взаимного признания вакцин от коронавируса с Китаем, передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.

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«Для снижения рисков трансграничного перемещения инфекции важно рассмотреть возможность сближения позиций по ряду вопросов, в том числе рассмотреть возможность создания механизмов взаимного признания вакцин, стандартов в сфере противодействия коронавирусу». — сказал замглавы социального комитета Совфеда Юрий Архаров в ходе седьмого заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и BCНП КНР.

Противодействие новой коронавирусной инфекции COVID-19 является одним из актуальных направлений российско-китайского взаимодействия, подчеркнул сенатор.