Красноярск, , 10:15 — REGNUM В Красноярском крае за минувшие сутки выявлено ровно 700 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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Наибольший прирост зафиксирован в городах Красноярск, Минусинск, Канск, а также в Берёзовском, Новосёловской, Курагинском и других районах. Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 146 264.

«Под медицинским наблюдением на дому находится всего 55 240 контактный человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 4 392 человека. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки — 4 213», — добавили в управлении.

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