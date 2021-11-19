Москва, , 08:29 — REGNUM Возможность ограничить проверку QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19 или факт перенесения нового заболевания, только одним официальным приложением «Госуслуги.Стопкоронавирус» рассматривает Минцифры РФ. Об этом 19 ноября сообщил глава ведомства Максут Шадаев, слова которого приводит радиостанция «Говорит Москва».

QR-код Mos.ru Е. Самарин

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«С учетом того, что у нас большое количество фишинговых сайтов появилось, которые генерят условно фейковые QR-коды, то мы сейчас рассматриваем ограничение возможности чтения прививочных сертификатов только нашим приложение», — сказал он.

Также Шадаев отметил, что в настоящее время старые способы проверки уже не сработают.

«Как раньше не будет, когда вы просто с камеры могли проверить», — пояснил глава ведомства.

Помимо того, он рассказал, что возглавляемое им министерство подготовило целый набор мер на случай, если QR-коды будут введены на федеральном уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве уменьшился вдвое за период, прошедший с окончания нерабочих дней.