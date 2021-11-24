Омск, , 06:07 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков в ходе прямой линии 23 ноября ответил на вопросы омичей, касающиеся введённой в регионе системы QR-кодов.

QR-код Александр Полегенько (c) ИА REGNUM

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«Мы можем отменить QR-коды, но тогда должны закрыть торговые центры, предприятия общепита, развлекательные центры, так как этого требует Роспотребнадзор», — цитирует губернатора «Вечерний Омск».

По словам Буркова, власти не хотят ничего закрывать, но должны противоборствовать коронавирусу: «Мы стоим перед дилеммой: или полностью закрыться, или работать в усечённом виде».

Бурков заявил, что в QR-коде нет ничего страшного: «Только что приехал из Москвы, работал там неделю и предъявлял QR-код на своём телефоне там, где это требовалось. Что здесь такого?«

При этом губернатор напомнил, что переболел, и у него высокий уровень антител. «Но всё равно я посчитал нужным вакцинироваться», — отметил он.

В Омской области вторым компонентом вакцины от COVID-19 привиты около 610 тысяч человек. «Спасибо им, но этого мало. Нам всем вместе надо бороться с этой заразой», — подытожил глава региона.

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Напомним, омичи должны предъявить документ, подтверждающий вакцинацию от коронавируса или перенесённое в последние шесть месяцев заболевание, чтобы попасть в торговые центры, заведения общепита, парикмахерские, учреждения культуры.

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