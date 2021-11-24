Ульяновск, , 12:25 — REGNUM В Ульяновской области зарегистрированы очередные летальные исходы от ковида. Это следует из сведений оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным на 24 ноября, в регионе от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, скончались ещё 18 ковидных больных. Это на летальных исхода больше, чем было по итогам 22 ноября.

Всего с начала пандемии умерли 3289 жителя Ульяновской области.

Напомним, в регионе ревакцинацию прошли почти 37 тыс. жителей области. Ещё более 468,5 тыс. человек привились от гриппа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области проходят акции и мероприятия в рамках тематической недели «Демография». 25 ноября пройдёт Единое родительское собрание, где врачи расскажут о сахарном диабете, последствия нехватки йода для здоровья ребёнка и проблемах ожирения среди подростков.