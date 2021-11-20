Кызыл, , 09:09 — REGNUM В Туве за минувшие сутки выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, наибольший прирост зафиксирован в Кызыле, где диагноз подтвердился у 23 жителей.

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«Из 68 заболевших мужчин — 32, женщин — 36. По возрасту: детей до 17 лет — 25, от 18 до 49 лет — 29, от 50 до 64 лет — 8, старше 65 лет — 6», — отметили в ведомстве.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала 2021 года достигло 15 249.

По состоянию на 20 ноября, в ковидных стационарах Кызыла лечатся 387 пациентов, в том числе 45 детей и 11 беременных женщин. Занятость коечного фонда превышает 60%. Амбулаторное лечение проходят 229 больных.