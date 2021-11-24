Вологда, , 14:48 — REGNUM За последние сутки в Вологодской области от ковида скончались 16 человек, с начала пандемии — 2499. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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По данным штаба, 23 ноября в регионе коронавирус выявили у жителей 397 региона. Всего в области диагноз «COVID-19» был поставлен 87 778 раз.

Как сообщало ИА REGNUM, вологодский губернатор пригласил противников вакцинации в морг.