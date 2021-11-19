Улан-Удэ, , 11:42 — REGNUM В Бурятии все мобильные пункты вакцинации от коронавируса будут работать в выходные дни. Об этом распорядился глава региона Алексей Цыденов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства.

Пункт вакцинации в ТЦ Наталья Стрельцова (с) ИА REGNUM

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В Улан-Удэ для увеличения охвата населения вакцинацией были развёрнуты восемь мобильных пунктов в торговых комплексах, а также крупных супермаркетах. В некоторых районах курсирует так называемый «вакцинобус» — пункт вакцинации на автобусе, который курсирует между сёлами.

Добавим, что всего к настоящему времени в регионе первым компонентом вакцины против COVID-19 привито почти 463 тыс. человек. Завершили вакцинацию более 323 тыс. жителей.

«Вакцина в республике имеется в достаточном количестве, запасы регулярно пополняются. На текущей неделе поступило 32 800 доз вакцины первого и второго компонента», — отметили в правительстве.

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