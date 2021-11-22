Санкт-Петербург, , 12:49 — REGNUM В коронавирусных стационарах Ленинградской области от COVID-19 лечатся более 1,6 тыс. пациентов. Вместе с тем, свободно 33,5% специализированных коек. Об этом 22 ноября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального комитета по здравоохранению.

Койки в «красной зоне» Дарья Драй © ИА REGNUM

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В настоящий момент в стационарах Ленобласти, в которых лечатся заболевшие COVID-19, развернуто 2528 коек, из них свободно 847 коек. За воскресенье, 21 ноября, в больницы региона поступило 69 пациентов с COVID-19, что на 23 человека меньше, чем за минувшую субботу. НА ИВЛ в настоящий момент находится 41 больной. На амбулаторном лечении — 16 483 человек.

За минувшие сутки в Ленобласти лабораторным путем выявлено 435 новых носителей SARS-CoV-2, что на шесть человек больше, чем было выявлено за день до этого. Из числа новых заболевших лишь четверо (0,92%) прошли вакцинацию. Как и ранее, наибольшее число инфицированных выявлено в крупных населенных пунктах, таких как: Гатчина (25), Выборг, Кириши, Тихвин (по 21), Сертолово (19), Кудрово (18), Всеволожск (17), Сланцы (15), Волхов, Тосно (13), Мурино, Лодейное Поле (по 11), Сясьстрой, Кингисепп (10).

Всего с начала пандемии в Ленобласти было выявлено 87 267 инфицированных, из них 68 054 человек выздоровели, в том числе 416 — за минувшие сутки. Умерло от COVID-19 2730 человек, в том числе 16 летальных случаев было зарегистрировано 21 ноября, что на 10 смертей больше, чем днем ранее.

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