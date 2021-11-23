Магадан, , 12:32 — REGNUM В Магаданской области начали прививать от коронавируса беременных женщин — вакцинация рекомендуется не ранее 22-ой недели срока.

Беременная женщина boristrost

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По данным минздрава Колымы, в этом году COVID-19 заразились 125 будущих мам, четыре женщины скончались.

«Все беременные и планирующие беременность могут прививаться перед планированием беременности, желательно это сделать месяца за три, чтобы прошёл процесс выработки иммунитета. В данный момент даже сняты ограничения по кормлению грудью — это не является противопоказанием для вакцинации», — рассказала «Вести-Магадан» акушер-гинеколог женской консультации Дарья Степанчук.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге более 500 беременных женщин, которые находятся на сроке 22 и более недель, прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.