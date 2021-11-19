Пенза, , 12:25 — REGNUM В Пензенской области за сутки выявили 396 новых носителей коронавируса, выздоровели 232 человека. Об этом по состоянию на 19 ноября сообщает общероссийский оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

Накануне в регионе заболели 397 человек. За все время наблюдения в Пензенской области зарегистрировали 87 593 случая заражения коронавирусом.

Выздоровели 60 386 ковид-пациентов, в том числе за сутки — 232 человека.

От COVID-19 скончались 3987 пензенцев, из них 18 — за прошедший день.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области на 19 ноября первым компонентом привито 705 294 человека, в том числе повторную вакцинацию прошел 61 091 человек. Завершили курс иммунизации 577 923 жителя региона.

Читайте также: В Пензенскую область поступила партия вакцины «ЭпиВакКорона»