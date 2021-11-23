Москва, 23 ноября 2021, 15:19 — REGNUM Следственный комитет России возбудил 60 уголовных дел за фейки о мерах по борьбе с COVID-19, заявил 23 ноября глава ведомства Александр Бастрыкин.
По данным СКР, расследования завершены по 34 делам из 60.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бастрыкин заявил, что фейки наносят очень серьёзный ущерб национальной безопасности России, «оборонному климату, общему положению дел в стране».
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