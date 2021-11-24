Москва, , 09:15 — REGNUM Необходимость создания вакцины от COVID-19 для детей объяснил заместитель директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов. Он рассказал об этом 23 ноября в интервью RT.

Вакцинация (сс) Ю. Иванко. Mos.ru

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По словам замдиректора центра Гамалеи, коронавирус SARS-CoV-2 может представлять опасность и для детей старшего, и для детей младшего возрастов.

«Поэтому, собственно, вакцина и разрабатывается», — сказал Логунов.

При этом он указал, что «нужно чётко понимать, что коронавирус наиболее опасен именно для когорты людей старшего возраста, это 65+, 70+» и уточнил, что именно в этой возрастной группе наблюдается самая высокая смертность от нового заболевания.

«Она несопоставима, конечно, с детской популяцией. Но между тем среди деток тоже бывают всякие случаи, и детки тяжело тоже могут болеть. Поэтому, собственно, для того чтобы закрывать и эту часть популяции, создаётся вакцина», — добавил замдиректора центра Гамалеи.

Также Логунов рассказал о начале третьей фазы испытаний вакцины «Спутник М» для детей в возрасте от 12 до 17 лет.

«Главная задача первой и второй фазы — это, собственно, подбор дозы и безопасность. Конечно, по первой-второй фазе информация есть. Во-первых, подобрана полностью безопасная доза для детей, это 1/5 взрослой дозы. Детки переносят её не хорошо, а очень хорошо», — отметил он.

Кроме того, Логунов добавил, что эти данные были представлены как национальному регулятору, так и в Независимый комитет по мониторингу данных.

«То есть везде эти данные признаны не просто убедительными, а очень убедительными. Поэтому, собственно, третья фаза и стартовала. И показана иммуногенность высокая у деток. И здесь иммуногенность даже выше, средние биометрические значения, медианные значения титров выше, чем во взрослой популяции», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врачи одиннадцати российских больниц, в том числе главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, направили открытое письмо политикам и артистам, критикующим принуждение к вакцинации от коронавируса.