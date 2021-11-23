Воронеж, , 16:01 — REGNUM «Центр первичного осмотра при подозрении на COVID-19», организованный в составе АУЗ ВО «Воронежский областной клинический консультативно-диагностический центр» (ВОККДЦ) на базе Воронежского концертного зала 2 ноября, успел принять почти 2,7 тыс. пациентов, более чем у трети из них был подтверждён диагноз COVID-19. Об этом сообщили 23 ноября в пресс-службе правительства Воронежской области.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего ковидный центр успели посетить 2676 человек, выполнен 2151 экспресс-тест на антиген, 622 ПЦР-исследования. Диагноз COVID-19 установлен у 1033 человек. Медики центра отправили на компьютерную томографию легких 169 пациентов, 549 человек сразу получили бесплатные лекарственные препараты, 560 человек — оформленные листки временной нетрудоспособности. Девять человек госпитализировано в стационары по экстренным показаниям.

«Планируется, что центр продолжит работу как минимум до 28 ноября», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, «Центр первичного осмотра при подозрении на COVID-19» был создан в целях снижения нагрузки на поликлиники — в центре принимают всех пациентов с симптомами, не исключающими коронавирус. Второй такой центр был открыт в Коминтерновском районе города, однако с 20 ноября он прекратил работу из-за низкой посещаемости.