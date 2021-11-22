Санкт-Петербург, , 10:48 — REGNUM В Петербурге 71 школьный класс перешел на дистанционное обучение из-за случаев COVID-19 среди учащихся. Об этом 22 ноября сообщили в пресс-службе городского комитета по образованию.

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По данным на эту дату, в связи с распространением ОРВИ или выявлением коронавируса закрыты 15 групп в 14 детских садах, на обучении с использованием дистанционных технологий временно находятся 71 класс в 37 школах.

«Это 0,35% от общего количества классов в городе», — уточнили в ведомстве.

Количество обучающихся, находящихся дома по заявлению родителей (смешанный формат обучения), — 2609 человек, или 0,47% от общего количества обучающихся в школах.

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