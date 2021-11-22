Москва, , 14:06 — REGNUM Президент России Владимир Путин пока не участвовал в испытаниях назальной вакцины от COVID-19, поскольку совсем недавно прошел ревакцинацию «Спутником Лайт». Глава государства сделает это своевременно, когда такое разрешение дадут врачи, 22 ноября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Пока только он изъявил готовность [испытать назальную вакцину], об этом вчера в беседе говорил. Разумеется, он только вчера сделал укол второй вакциной, поэтому, конечно, не мог сделать назальную», — сказал представитель Кремля.

Вместе с тем, добавил Песков, Путин изъявил готовность принять участие в процессе по апробации назальной вакцины.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 21 ноября, президент России Владимир Путин заявил, что прошел ревакцинация препаратом «Спутник Лайт».

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