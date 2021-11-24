Москва, , 10:01 — REGNUM О назальной вакцине от COVID-19, создаваемой Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, рассказал 24 ноября заместитель директора указанного центра Денис Логунов в интервью RT.

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи

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В ответ на вопрос о том, является ли создаваемая назальная вакцина добавочным элементом к вакцине «Спутник V», Логунов отметил, что одной из задач нового препарата является иммунизация людей таким способом.

«Потом иммунизация уже тех, кто был иммунизирован, и переболевших. И, собственно, в рамках таких клинических исследований, в рамках такого протокола мы и поймём, насколько эффективен такой подход при защите разных когорт людей», — отметил он.

Также Логунов указал, что в центре имени Гамалеи рассчитывают на то, что «просто интраназальной иммунизации будет достаточно» и не исключил возможности того, что исследования интраназальной вакцины состоятся в следующем году.

«Сроки всегда зависят от набора добровольцев. То есть произвести вакцину, иметь препарат на исследование — она уже не просто будет произведена, она будет произведена в ближайшее время. Поэтому исследование может стартовать там, условно говоря, в январе 2022 года. И вот всё это исследование, то есть первая-вторая фаза, которые классические, может занять несколько месяцев», — добавил замдиректора центра Гамалеи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов объяснил необходимость создания вакцины от COVID-19 для детей.